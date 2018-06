Championnat du monde de cécifoot : le Maroc se qualifie pour les quarts de finale

La sélection marocaine de football des non-voyants prenant part au Championnat du monde de cécifoot (7-17 juin à Madrid) s’est qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition après sa victoire mardi contre la Thaïlande sur le score de 3 buts à 0.

Dominatrice de bout en bout, l’équipe marocaine a fait un match plein et engagé. Elle a fini deuxième du Groupe A avec 6 points à égalité avec l’Espagne et affrontera mercredi en quart de finale la sélection de la Chine qui s’est classée première du Groupe C avec 9 points.

Le Maroc avait remporté vendredi son premier match contre la Turquie sur le score de 2 buts à 1, avant de s’incliner un jour après devant l’Espagne (0-3) qui a perdu ce mardi son dernier match de groupe contre la Turquie (0-1).

L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, avait rendu visite samedi aux joueurs de la sélection marocaine de football des non-voyants prenant part au Championnat du monde de cécifoot.

Le Championnat du monde de cécifoot de Madrid connaît la participation, pour la première fois, de 16 équipes. Les tournois similaires précédents n’avaient connu la participation que de 8 ou 12 équipes. Ce championnat est organisé par la Fédération espagnole des sports pour aveugles (FEDC) et l'ONCE (Organisation nationale des non-voyants espagnols), sous l’égide de la Fédération internationale des sports pour aveugles (IBSA).