Espagne : Le Maroc, première destination internationale de Pedro Sanchez ?

Sauf changement de dernière minute, le nouveau chef du gouvernement espagnol ne devrait pas déroger à la règle de consacrer son premier déplacement à l’étranger au Maroc. Pedro Sanchez prépare déjà sa visite à Rabat, indique le site elespanol.com qui cite des sources au sein de l’exécutif à Madrid.

Le socialiste s’inscrit ainsi dans une tradition établie par ses prédécesseurs, Felipe Gonzalez, José Maria Aznar, José Luis Zapatero et Mariano Rajoy.

La date de ce voyage n’a pas encore été fixée, ajoute la publication en ligne. Et d’annoncer que Sanchez ne pourrait se rendre au royaume qu’après le retour, le 19 juin, du roi Felipe VI et de la reine Letizia d’une tournée aux Etats-Unis, avec à la clé une rencontre avec le président Donald Trump. Et pour cause, le ministre des Affaires étrangères, le Catalan Josep Borell, une connaissance de longue date du Maroc, accompagne le coupe royal au pays de l’Oncle Sam.