Mohammed VI et Emmanuel Macron se félicitent de la proximité entre Rabat et Paris

Le roi Mohammed VI a été reçu, ce mardi à l’Elysée, par le président français Emmanuel Macron, indique un communiqué du Cabinet royal. Les deux chefs d’Etat «ont longuement abordé la situation au Moyen'Orient, ainsi que les questions d’ordre régional et international. Ils ont constaté une large convergence de vues à ce sujet», indique la même source.

Par ailleurs, Mohammed VI et Emmanuel Macro «se sont réjouis de l’excellence des relations bilatérales entre le Maroc et la France et ont marqué leur volonté de les renforcer dans tous les domaines, notamment politique, sécuritaire, économique et culturel», ajoute le communiqué.

Ce dernier souligne notamment «la richesse, la densité et la vitalité de ce partenariat d’exception», traduisant «une relation stratégique, fondée sur la confiance, le respect mutuel et la coopération fructueuse au service des intérêts des deux pays».

En clôture de cette rencontre officielle, le roi a réitéré au président français son invitation à effectuer une visite d’Etat au Maroc.