La transformation digitale au cœur des Smart Days de Maroc Telecom

Le coup d’envoi a été donné pour les Smart Days de Maroc Telecom, où chercheurs, experts, entrepreneurs, étudiants, journalistes et influenceurs web se réunissent pour découvrir et étudier les grandes tendances digitales mondiales, indique un communiqué de presse.

Le thème de cette deuxième édition est la «transformation digitale au Maroc et en Afrique» avec la participation de deux experts internationaux : Gilles Babinet, premier président du Conseil national du numérique en France et la Camerounaise Rebecca Enonchong, présidente d’AppsTech, une multinationale spécialisée dans la création de logiciels. Ces derniers ont parlé essentiellement «du potentiel africain en matière de transformation digitale, des bénéfices que peuvent en tirer les entreprises, les organismes institutionnels et les particuliers», mais ils ont aussi abordé «les questions d’ordre réglementaire et financier accompagnant cette transformation».

Les Smart Days prouvent l’engagement de Maroc Telecom pour une transformation digitale au Maroc et en Afrique et l’action quotidienne pour démocratiser l’accès aux technologies de l’information et de la communication pour les professionnels et particuliers.