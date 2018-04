Centrafrique : Les Casques bleus marocains de la MINUSCA libèrent 15 otages

Les Casques bleus marocains de la MINUSCA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique) ont libéré, dimanche, au moins 15 personnes kidnappées par les présumés éléments de l’Armée de Résistance du Seigneur (LRA) de Joseph Kony, près de la ville d’Obo, à l’est de la Centrafrique, indique Le Journal de Bangui.

Leur libération s’est opérée après un échange de tirs entre les assaillants et les Forces armées centrafricaines (FACA), conjointement avec les Casques bleus marocains de la MINUSCA. L’information a été confirmée au Réseau des journalistes pour les droits de l’homme (RJDH), qui citent des sources militaires.

Selon les témoignages d’un homme qui a pu s’échapper au moment de l’attaque, les assaillants ont envahi le village de Koubou, situé à 10 km d’Obo, aux environs de 4 heures du matin : «Ils étaient au moins une trentaine ; l’on a identifié parmi eux huit personnes en uniforme, armés de AK-47 et les autres en tenue civile et sans arme. Les femmes et les enfants faisaient partie du groupe.» Il a précisé que deux sujets peuhls ont été aussi identifiés parmi les agresseurs, mais ils n’avaient que des bâtons en main, selon une source militaire.

Le RJDH rapporte encore que le bureau de la MINUSCA-Obo compte organiser une mission conjointe dans ladite localité, afin d’évaluer la situation de la protection de la population civile et les dégâts, et d’enquêter sur les cas des violations des droits humains perpétrées par ces assaillants.