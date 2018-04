Crise des zones tampons : Nasser Bourita à Paris et Washington

Le ministre des Affaires étrangères entame ce lundi une mini-tournée internationale en France et aux Etats-Unis. DR

Le ministre des Affaires étrangères entame une mini-tournée internationale en France et aux Etats-Unis. «Nasser Bourita s’est envolé ce lundi à Paris et se rendra demain à Washington», nous confie une source.

Le choix des deux capitales se justifie par «la volonté des autorités marocaines de les sensibiliser davantage sur les violations répétées commises par les éléments du Polisario dans les zones tampons, d’autant que les deux membres permanents au Conseil de sécurité avaient contribué à la signature du cessez-le-feu du 26 septembre 1991 entre le Maroc et le Polisario», indique-t-elle.

A Paris et Washington, le chef de la diplomatie devra expliquer à ses interlocuteurs la position du royaume et, surtout, les «rassurer sur l’engagement de Rabat d’inscrire ses actions et de défendre ses intérêts dans le respect de la légalité internationale», conclut la même source.

Par ailleurs, des délégations de groupes parlementaires devraient effectuer des visites dans les cinq pays membres du Conseil de sécurité. Une initiative qui n’est pas sans rappeler celle de 2009. A l’époque, la même mission avait été confiée aux secrétaires généraux de partis de la majorité gouvernementale : Abbas El Fassi de l’Istiqlal, Mustapha Mansouri du RNI, Abdelouahed Radi de l’USFP et Ismaïl Alaoui du PPS.