L’industrie automobile espagnole accélère son expansion au Maroc

Le potentiel de l’industrie automobile marocaine, qui se classe parmi les trente producteurs mondiaux de véhicules, fait écho auprès des entreprises espagnoles du secteur. Le nombre d’équipementiers et de constructeurs du voisin ibérique au Maroc va en effet crescendo, indique l’agence Efe.

Au cours du dernier semestre, les multinationales Ficosa et Gestamp ont annoncé l’ouverture de deux usines de production dans le royaume, tandis que deux autres entreprises déjà présentes, Teknia et Antolín, en ont ouvert de nouvelles.

D’après la version la plus récente du répertoire compilé par l’Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX España), 16 entreprises de la filière automobile sont actuellement implantées au Maroc, auxquelles s’ajoutera bientôt le groupe Gestamp, dont l’usine devrait être opérationnelle en 2019.

En 2017, le Maroc a produit 376 826 véhicules et s’est classé au 27e rang des producteurs mondiaux, selon les données de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA). Depuis 2015, l’automobile est le premier secteur exportateur du pays, devant les phosphates, «qui représentaient traditionnellement le principal produit d’exportation».

Les prévisions de productions pour les années à venir dépassent le million d’unités par an, a assuré à l’agence de presse Javier Pujol, directeur général de Ficosa. Son entreprise, installée à Rabat, produira notamment des jeux de câbles électriques et des produits dédiés au marché local. Le responsable fait également référence aux atouts marocains qui suscitent l’attrait des investisseurs espagnols sur le volet automobile : la proximité géographique avec l’Espagne, une main d’œuvre «très compétitive» et un personnel qualifié, une «bonne communication en interne» et les accords commerciaux que le royaume a signés avec l’Union européenne et les Etats-Unis.