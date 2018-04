«Ou ana ?» : Une campagne de sensibilisation au handicap

«Les gants», spot écrit et réalisé par les élèves du lycée Bilal Ibou Rabah de Temara, grâce au soutien de l’UE et à la participation de la Commune de Côme en Italie. DR

Après les lacunes de la loi de la kafala et du mariage des mineures, place à la campagne «Ou ana» du projet «PLATEFORME CDE». Menée par l’Association Amis des Enfants, en partenariat avec Osraty, la Fondation Rita Zniber, Dar Al Atfal Al Ouafae et SOS Villages d’Enfants, cette campagne cofinancée par l’Union européenne défend les droits des personnes en situation de handicap.

«Ou ana ?» vise, à travers le langage des réseaux sociaux, à vulgariser chaque aspect des droits des enfants. Entamée le 19 mars dernier, cette phase de la campagne sera dédiée à la publication de vidéos ayant été diffusées lors des éditions précédentes du festival Handifilm. Des courts-métrages réalisés par les élèves de différents lycées au Maroc sur la thématique de l’enfance en situation de handicap.

Selon l’Enquête nationale sur le handicap de 2014, 1,8% des enfants de moins de 15 ans sont en situation de handicap et 61% des personnes en situation de handicap n’ont pas accès aux soins. De plus, seulement 41% des enfants handicapés entre 6 et 17 ans sont scolarisés. Enfin, 1 enfant sur 15 est abandonné par ses parents lors qu’ils découvrent sa déficience.

A cet effet, les acteurs de la société civile œuvrant dans ce domaine plaident à travers leurs activités, en l’occurrence cette campagne, pour la mise en œuvre de la Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc, en accord avec les principes énoncés dans la Convention des droits de l’enfant.