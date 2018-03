Maroc : Hausse de la dette extérieure publique à plus de 332 MMDH en 2017

L'encours de la dette extérieure publique a atteint près de 332,35 milliards de dirhams (MMDH) en 2017, contre 312,46 MMDH en 2016, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances.

La dette extérieure publique représente ainsi 31% du PIB en 2017, contre 30,8% une année auparavant, précise la DTFE qui vient de publier son bulletin statistique de la dette extérieure publique à fin 2017.

À fin 2017, les encours des emprunts extérieurs des Établissements et entreprises publics (EEP) et du Trésor se sont établis, respectivement, à 179,3 MMDH et à 153,1 MMDH, précise la DTFE.

La répartition de la dette extérieure publique par devise fait ressortir que l'euro s'accapare la part du lion avec 61,1%, alors que le dollar représente 27,8%, selon la DTFE.

Par type de taux d'intérêt, c'est la dette à taux d'intérêt fixe qui domine avec 74%, tandis que la dette à taux d'intérêt variable représente 26%, souligne la même source.