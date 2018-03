Maroc : Le lycée français Louis Massignon accueille les premières rencontres sportives de l’OSUI

Les premières «Rencontres de l’OSUI» (Office scolaire et universitaire international) se sont achevées mercredi 21 mars au lycée français international Louis Massignon de Bouskoura Ville Verte, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Elles avaient débuté le 19 mars.

Ces trois jours ont été marqués par la participation de quinze établissements du réseau OSUI et de près de 400 élèves des quatre coins du Maroc, avec la présence d’un invité d’honneur venu tout droit d’Abidjan.

«De Tanger à Dakhla, des enfants se sont retrouvés pour échanger et partager autour de valeurs communes telles que la tolérance, l’ouverture, la persévérance et le respect. La cérémonie d’ouverture, qui a eu lieu le lundi 19 mars, a été marquée par un défilé spectaculaire lors duquel chaque délégation a eu le plaisir de partager sa culture à travers l’habit traditionnel de sa région. Quant à la cérémonie de clôture, celle-ci a été l’occasion de gratifier la participation des élèves par la remise de médailles et de trophées», lit-on dans le communiqué.