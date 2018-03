Maroc : Des jeunes, des femmes au foyer et des travailleurs

Les femmes au foyer représentent à elles seules 57,03% de la population inactive, c’est-à-dire 57,03% de la population qui, avec les étudiants et les personnes âgées, ont plus de 15 ans mais ne cherchent pas de travail a révélé le HCP dans sa dernière enquête sur l’emploi. L’institution statistique nationale a élargi son enquête sur l’emploi et fait plusieurs nouveaux constats, dont celui-ci : le Maroc compte 7,7 millions de femmes au foyer pour seulement 8,8 millions de travailleurs salariés.

Dans le détail, 11,6% d’entre elles expliquent que ce n’est pas leur choix mais plutôt la décision de leur mari, de leur père ou d’un proche. Environ 10,9% de toutes les femmes aux foyers seraient disposées à travailler, dont un quart parmi celle qui se le sont vu interdire par un membre de leur famille.

L’enquête du HCP permet de décortiquer la situation de population marocaine par rapport au travail comme jamais auparavant, car jusqu’ici la population active était considérée comme une boite noire.

Suivant le raisonnement de la Banque Mondiale, le HCP a également tenté de mesurer le désœuvrement de la jeunesse à travers la notion de NETTs (Not in Education, Employment or Training). Au Maroc, 29,3% des jeunes de 15 à 24 ans ne travaillent pas, ne vont à l’école et ne suivent aucune formation. Etant donné que les 15 à 24 ans sont très nombreux au Maroc - près de 6 millions - cela signifie que 1,75 million de jeunes sont en déshérence dont une très large proportion de femmes : le phénomène touche 46% des jeunes femmes.