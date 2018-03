Maroc : Démantèlement d’une cellule terroriste à Tanger et à Oued Zem

Une cellule terroriste a été démantelée dans les villes de Tanger et Oued Zem, annonce ce jeudi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. «Imprégnée de l’idéologie extrémiste» de Daesh, la cellule est composée de huit membres âgés entre 21 et 31 ans, précise la même source.

Ce individus «cherchaient à se procurer matériel et matières pour la fabrication de bombes et de ceintures explosives, en préparation d’opérations terroristes (…) dans plusieurs villes du royaume».

L’arrestation a été menée par le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) et a permis la saisie «d’un fusil de chasse, de cartouches et d’ames blanches», en plus «d’équipements électroniques et des publications» glorifiant Daesh, conclut le communiqué.