Italie : Arrestation d’un Marocain accusé d’être membre de Daech

Un Maroco-italien a été arrêté dans la matinée de ce mercredi 28 mars à Turin, accusé d’être membre de l’organisation terroriste «Etat islamique», indique le quotidien La Repubblica.

Il s’agit d’un dénommé Elmahdi Halili, 23 ans, considéré comme l’auteur du premier texte de propagande de l’organisation traduit en italien. Des Italiens convertis à l’islam sont également impliqués, ainsi que d’autres citoyens étrangers. Ils sont accusés d’avoir mené une campagne de radicalisation et de prosélytisme sur le web. Ainsi, treize perquisitions ont été effectuées à Milan, Naples, Modène, Bergame et Reggio Emilia.

Peu après la mort du Syrien Abou Mohammed al-Adnani al-Shami, «porte-parole» de l’organisation, le 30 août 2016, Elmahdi Halili avait créé une page sur les réseaux sociaux où il publiait certains messages de cet homme, considéré comme le bras droit d’Abou Bakr al-Baghdadi.

L’enquête a débuté fin 2015, lorsque Halili a plaidé une peine de deux ans d’emprisonnement assortie d’une suspension conditionnelle pour incitation à commettre des crimes terroristes, après la publication de documents relatifs à l’«Etat islamique». Les investigations ont conduit à la découverte d’autres individus capables d’enrôler des recrues pour le groupe terroriste.

Les services antiterroristes italiens ont également remarqué que le jeune homme se radicalisait de plus en plus, intensifiant son prosélytisme et son endoctrinement. Les enquêteurs ont en effet saisi du matériel de propagande et d’incitation au djihad, notamment des images de combattants en Syrie et en Irak, des vidéos d’exécutions de civils et de militaires, et des déclarations des attentats de Paris et de Bruxelles.