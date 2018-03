Trèbes : Chrétiens et musulmans main dans la main après les attentats de l'Aude

Une centaine de personnes se sont réunies, ce dimanche 25 mars, sur le parvis de l’église gothique Saint-Étienne, à Trèbes, deux jours après les attaques perpétrées dans la ville, ainsi qu’à Carcassonne, ayant causé la mort de quatre personnes, rapporte l’Agence France-Presse.

Toutes sont venues écouter la cérémonie retransmise par haut-parleur, alors que le lieu de culte – qui peut accueillir jusqu’à 350 personnes – était plein à craquer.

Des représentants de la communauté musulmane ont tenu à participer à cette cérémonie. «Votre présence nous dit que les fauteurs de haine ne gagneront pas», leur a dit l’évêque de Carcassonne et Narbonne, Mgr Alain Planet, durant la messe.

«La communauté (musulmane a été) poignardée, l’islam lui-même (a été) poignardé par des gens qui utilisent des symboles chers à nos cœurs. Allah Akbar, c’est un symbole d’adoration de Dieu, ça veut dire Dieu est plus grand que la haine», a insisté l’imam de la mosquée du Viguier de Carcassonne, Mohamed Belmihoub, à sa sortie de l’église.

«On ne trouve pas les mots, on est bouleversés», a ajouté l’imam, venu «pour prouver que la France, c’est la maman de tout le monde. On fait partie de cette nation, c’est la France multicolore, multiconfession. Il faut que tout le monde se mette ça dans la tête. On est condamnés à vivre ensemble et à combattre ces brebis égarées».

Sarah, 23 ans, voilée et arborant une abaya, est une ancienne salariée du Super U de Trèbes. La jeune femme confie qu’elle craignait de se rendre à la cérémonie, par crainte des «amalgames», mais a décidé de le faire car «c’était très important d’être là. J’ai connu les victimes».

«Dieu est pour tout le monde, on est tous des êtres humains, sa maison est ouverte à tous», renchérit de son côté Rabiha, une habitante de Carcassonne de confession musulmane.