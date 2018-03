Europe/Maghreb : Plus de soixante associations apportent leur soutien au Hirak de Jerada

Une soixantaine d’associations en France, en Belgique et au Maghreb ont signé un communiqué dans lequel elles «[affirment leur] soutien total à la lutte légitime de la population de Jerada (nord-est du Maroc), mobilisée depuis plus de trois mois pour des revendications sociales et économiques de base, souvent de survie».

Elles exigent «l’arrêt de la répression contre les mouvements sociaux au Maroc, la libération de tous les prisonniers politiques et l’ouverture de négociations sérieuses avec les représentants des mouvements sociaux sur leurs revendications».

«Nous appelons toutes les forces démocratiques maghrébines à soutenir ces mouvements sociaux et à dénoncer la criminalisation des mouvements sociaux pacifiques, au Maroc et au Maghreb. Nous appelons les démocrates et les épris de paix et de justice, à travers le monde, à apporter leur soutien et leur solidarité avec ces mouvements en lutte pour la dignité, la justice sociale et la liberté», ajoutent-elles.

Parmi les signataires, la Coordination maghrébine des organisations de droits de l’homme (CMODH), le Mouvement Anfass démocratique, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), l’Association Amal «Femmes en mouvement pour une vie meilleure», ou encore le Comité de Strasbourg de soutien au mouvement populaire du Rif.