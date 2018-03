Jerada : Le procès des cinq détenus reporté au 26 mars

La deuxième audience du procès des cinq détenus du Hirak de Jerada, devant la cour d’appel de Oujda, vient juste de se terminer.

«Les juges ont de nouveau décidé le report de l’examen du dossier au 26 mars», nous confie une source présente au tribunal. Ils ont également rejeté la requête de la défense d’accorder la liberté provisoire aux prévenus.

La séance d’aujourd'hui a connu la présence des familles des détenus et de plusieurs représentants du Hirak. Des groupes d’étudiants de l’université d’Oujda ont également assisté au procès, ce qui a généré des tensions avec les forces de l’ordre.

Six jours après les affrontements violents survenus mercredi, les membres du comité du Hirak ont établi une liste, non exhaustive, des détenus. «Le bilan provisoire fait état de plus d’une trentaine d’interpellations», ajoute la même source.