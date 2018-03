Maroc 2026 : La campagne de promotion est dévoilée

Lors d’une conférence de presse, les éléments du dossier de la candidature Maroc 2026 déposé jeudi à Zurich ont été dévoilés, de même que les outils de communication destinés à la campagne promotionnelle pour la tenue du Mondial de football dans le royaume, indique un communiqué du comité de candidature.

En effet, cette rencontre a permis de dévoiler le film promotionnel de la candidature marocaine, le slogan de la campagne et le site officiel Maroc 2026.

Président du comité de candidature, Moulay Hafid Elalamy a souligné que l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA s’inscrit dans la stratégie de développement économique et social du pays. Il a également présenté les 12 villes désignées pour abriter cette compétition, conformément aux critères internationaux.

Ainsi, Moulay Hafid Elalamy a mis en avant la qualité des 14 stades proposés dans le cadre de la candidature marocaine. Des «enceintes ultra-modernes, à l’architecture raffinée» et «conformes aux exigences de la FIFA», qui «laisseront un héritage fort adapté aux besoins et spécificités de chaque ville», indique le communiqué.

«Le choix des villes, toutes situées à moins de 550 kilomètres de Casablanca et idéalement connectées en termes de transport, offrira les meilleures conditions aux joueurs et aux supporters», ajoute la même source, expliquant cela par le souci de «limiter l’impact carbone, inférieur aux Coupes du Monde précédentes avec un nombre d’équipes plus important».