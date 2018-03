Le dossier de la candidature Maroc 2026 déposé auprès de la FIFA

Au siège de la FIFA à Zurich (Suisse), le Maroc a déposé son dossier de candidature pour l’organisation de la Coupe du monde de football en 2026, a annoncé jeudi soir le Comité de candidature Maroc 2026 dans un communiqué.

Le dossier du Maroc est composé de 24 sections relatives au développement durable ainsi qu’aux données techniques concernant le pays. Il inclut notamment quatre volets intéressant la FIFA, à savoir des informations sur les stades, le transport, les sites d’entraînement et d’hébergement, indique la même source.

Par ailleurs, le Comité indique que «le volet administratif du dossier a nécessité la signature de plus de 200 contrats à échelle locale et nationale, dont des accords avec les villes hôtes, les stades, les aéroports, et diverses organisations».

Dans le cadre de cette candidature, le Maroc accueillera d’ailleurs les experts de la FIFA pour une visite d’inspection officielle, prévue du 17 au 19 avril prochain.