Un Marocain derrière un attentat déjoué à Bogotá

La police colombienne a annoncé ce jeudi l’arrestation d’un homme qui planifiant un attentat terroriste, en coordination avec un ressortissant marocain et visant des fonctionnaires de l’ambassade des Etats-Unis à Bogotá, rapporte le site local El Tiempo.

L’homme, originaire de Cuba est en situation irrégulière dans le pays. Il prévoyait de faire exploser une bombe artisanale le 13 de ce mois. L’attentat a été déjoué grâce à une alerte de Washington, sa cible était un restaurant très fréquenté par les fonctionnaires de l’ambassade américaine.

Le terroriste, de son nom Raúl Gutiérrez Sánchez, échangeait avec un Marocain résidant en Espagne, précise le site RCN Radio. Dans un message, son interlocuteur lui demanda de comettre son acte au nom de Daesh.

Grâce à l’aide de son complice, Raúl a pu fabriquer une bombe artisanale, contenant quatre kilos d’explosif C4 et quatre autres de dynamite. Son «associé» lui a même conseillé d’utiliser une marmite contenant des vis et des clous, pour causer le plus de dommages possibles au moment de l’explosion.

Raúl Gutiérrez Sánchez est poursuivi pour terrorisme et complot, faits pour lesquels il a plaidé non coupable mercredi. Deux théories sont évoqués par les autorités : ou que le présumé coupable souffre de troubles mentaux, ou il s’agit d’un loup solitaire ayant des liens avec des organisations extrémistes, rapporte El Tiempo.