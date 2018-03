Maroc : Lancement d’un projet transméditerranéen mettant en avant les jeunes

Le projet «Generation What ?» est lancé ce mercredi 14 mars en Algérie, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en Tunisie / Ph. DR.

Le projet «Generation What ?» consister à «dessiner le portrait de la génération des 18-34 ans dans les pays du monde entier». Il est lancé ce mercredi 14 mars en Algérie, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en Tunisie, annonce la délégation de l’Union européenne au Maroc dans un communiqué. Il son lancement en Égypte, en Lybie et en Palestine est prévu le 11 avril prochain.

«Grâce au soutien financier de l’Union européenne, Generation What ? mettra les jeunes de 8 pays du Sud de la Méditerranée au cœur du débat public pendant les six prochains mois», poursuit la délégation.

A travers le site arab.generation-what.org, les jeunes répondront à une enquête de 167 questions, adaptées aux contextes culturels et politiques locaux de chaque pays. Ces questions, formulées avec l’aide de sociologues, abordent des sujets fondamentaux : le rapport des 18-34 ans à leur famille, leur société, le travail, l’amour, les identités nationales et culturelles, le futur et le fait de devenir adulte, entre autres.

Grâce à une base de données mise à jour en temps réel, les utilisateurs peuvent instantanément consulter leurs réponses et celles des jeunes de leur pays ou région, sur des cartes interactives, précise le communiqué.

En 2016, le programme a été lancé dans 14 pays de l’Union européenne et dans les territoires français d’outre-mer, avec l’aide de 20 diffuseurs et de l’Union européenne de radio-télévision (UER). Les chiffres sont révélateurs : 1 million de jeunes ont réagi à l’enquête, donnant plus de 83 millions de réponses.