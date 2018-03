Angleterre : Le scientifique marocain Mustapha El Bouhssini reçoit le «Prix d’Excellence à Vie-2018»

Le scientifique marocain Mustapha El Bouhssini a reçu le prestigieux Prix d’Excellence à Vie-2018 (Lifetime Achievement Award-2018) pour ses recherches dans le domaine de la résistance des plantes aux insectes. Cette consécration a eu lieu lors du congrès international sur la Résistance des plantes aux insectes, tenu du 6 au 9 mars au centre de recherche Rothamsted à Harpenden, dans le comté de Hertfordshire, en Angleterre.

Ce prix est décerné tous les deux ans par l’Association internationale de la résistance des plantes aux insectes, aux chercheurs ayant fait des contributions et percées scientifiques majeures dans le domaine de recherche en résistance génétique des plantes aux insectes ravageurs, indique un communiqué du Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA-Maroc).

Mustapha El Bouhssini, qui mène ses recherche au sein de l'ICARDA depuis 1996, a contribué par ses travaux de recherche au développement du germoplasme de variétés de blé dur et tendre résistantes à la mouche de Hesse au Maroc. Le scientifique marocain a aussi participé activement au développement d’autres germoplasmes résistants aux insectes tels que les punaises de blé, la mineuse du pois-chiche et le puceron russe (blé et orge).

Le «Lifetime Achievement Award» est le 14ème prix reçu par Mustapha El Bouhssini, dont cinq lui ont été décernés par l'ICARDA, deux par le Maroc et sept par des instances internationales.

Le chercheur marocain avait entamé sa carrière scientifique au Centre de l’aridoculture de l’Institut national de recherche agronomique à Settat (1980-1995). Il exerce depuis 2012 au sein de la plateforme régionale de l'ICARDA à Rabat, avec une équipe internationale de chercheurs de différentes spécialités, rentrant dans le cadre de partenariat stratégique entre le Maroc et l'ICARDA.