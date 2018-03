Maroc : Fortes pluies et fortes rafales de vent mardi et mercredi

De fortes pluies sont prévues mardi dans plusieurs provinces du Royaume, indique la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial d'alerte.

Ainsi, la DMN précise que de fortes pluies seront enregistrées mardi de 09h00 à 18h00 dans les provinces de Kénitra, Tanger, Chefchaouen, Ouazzane, Sidi Kacem, Larache, Al Hoceima (reliefs) et Taounate.

Les provinces d'El Jadida, Sidi Bennour, Casablanca, Nouaceur, Médiouna, Mohammedia, Benslimane, Berrechid, Settat, Skhirate-Témara, Rabat-Salé, Khemisset, Kénitra, Sidi Slimane, Khénifra, Ifrane, El Hajeb, Sefrou, Meknès-Fès, Moulay Yaâcoub, Taza, Béni Mellal, Azilal, Fquih Ben Saleh et Khouribga connaîtront, quant à elles, de fortes pluies de mardi 09h00 au mercredi 06h00.

La même source fait savoir que de fortes rafales de vent, allant de 80 à 100 km/h, intéresseront lundi entre 18h00 et 24h00 les provinces de Tanger, Fahs-Anjra, M'diq-Fnideq, Tétouan, Taza, Boulemane, Midelt et Figuig, alors que de fortes rafales oscillant entre 60 et 80 km/h concerneront Chefchaouen, Taounate, Nador, Driouech, Berkane, Guercif, Taourirte, Jerada, Oujda, Ifrane, Errachidia, Azilal, Al Haouz et Khénifra.

De plus, note la DMN, de fortes rafales de vent (60 à 80 km/h) seront également enregistrées mardi de 06h00 à 24h00 sur Safi, El Jadida, Berrechid, Nouaceur, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Rabat-Salé, Skhirate-Témara, Kénitra, Ifrane, Boulemane, Khénifra, Taza, Al Haouz, Midelt, Ouarzazate et Figuig.