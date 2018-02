Détention de Taoufik Bouachrine : Démenti de la prison locale d’Aïn Borja de Casablanca

L’administration de la prison locale d’Aïn Borja de Casablanca a affirmé, mercredi, que Taoufik Bouachrine jouissait de tous ses droits garantis par la loi.

«En réponse aux fausses allégations contenues dans les déclarations des membres de la défense de l’accusé concernant les conditions de sa détention, l’administration de la prison locale a souligné qu’une fois le mis en cause a été placé en détention à l’établissement pénitentiaire précité en date du 26 février, il a pu jouir de tous les droits qui lui sont garantis par la loi. Ainsi, le guide du détenu lui a été remis en plus d’un lit, d’un oreiller et de suffisamment de couvertures dans une chambre qui répond aux normes requises et équipée d’une télévision et de tous les couverts de table, outre des produits sanitaires et un repas du dîner, ainsi qu’un examen par le staff médical de l’établissement», a précisé l’administration de la prison, citée par un communiqué de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Le journaliste a également bénéficié, le 27 février, des repas principaux, de la promenade conformément aux dispositions réglementaires, de la visite familiale en la personne de son frère, qui lui a ramené des livres, des revues, des habits et des couvertures, en plus d’une somme d’argent avec laquelle il a acheté un cahier et des stylos, précise la même source, notant que ces affaires ont été soumises à une fouille selon le règlement intérieur des établissements pénitentiaires.

Le suspect a, par ailleurs, reçu la visite de ses quatre avocats avec lesquels il a discuté jusqu’à 16h30, relate la même source, qualifiant de «fausses allégations» les déclarations de la défense, d’autant plus que le détenu n’a déposé aucune plainte concernant les conditions de son incarcération depuis qu’il a été placé en détention.