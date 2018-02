Le président mauritanien se réunit avec un émissaire du Polisario

Sur sa relation avec le Maroc, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz continue de souffler le chaud et le froid. A l’heure où son nouvel ambassadeur à Rabat présentait ses lettres de créance au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, il accordait une audience à l’ancien «Premier ministre» du Polisario, porteur d’un message de Brahim Ghali.



Abdelkader Taleb Oumar se trouve depuis quelques jours à Nouakchott, où il multiplie les contacts. Il s’est déjà réuni avec le Premier ministre, Yahya Ould Hademine, et deux chefs de partis politiques : Sidi Mohamed Ould Maham, de l’Union pour la République (UPR, au pouvoir) et Mohamed Mahmoud Ould Seyidi, du Rassemblement national pour la réforme et le développement (opposition).

Abdelkader Taleb Oumar s’est également entretenu avec le président de la formation El Islah, résolument pro-Polisario, Mohamed Talben.



Pour rappel, la Mauritanie accueillera en juin le prochain sommet de l’Union africaine.