Inclusive Internet Index : Le Maroc deuxième pays africain

L’Economist Intelligence Unit, entreprise indépendante appartenant au groupe The Economist Group, a dévoilé lundi 26 février son étude intitulée «The Inclusive Internet Index : Measuring Success 2018», réalisée pour le compte de la société Facebook.

L’objectif est de mesurer le taux de connectivité à travers 86 pays, soit 91% de la population mondiale, alors qu’environ 3,8 milliards de personnes demeurent toujours sans accès à internet, d’après les auteurs du rapport, Robert Pepper, chargé de la politique mondiale de la connectivité et de la technologie chez Facebook, et Molly Jackman, gestionnaire de recherche sur les politiques publiques au sein du même groupe. Tous deux se sont appuyés sur quatre indicateurs : la disponibilité, l’accessibilité, la pertinence et la disposition opérationnelle.

La Suède, Singapour et les Etats-Unis occupent respectivement les trois premières places du classement, tandis que Madagascar, le Malawi et la République démocratique du Congo (RDC) ferment la marche.

Bonne couverture réseau

Le Maroc se classe quant à lui à la 53e position, derrière le Sri Lanka et devant les Philippines. A l’échelle africaine, il récolte la deuxième place, derrière l’Afrique du Sud, classée 39e.

Le royaume obtient la 45e place en matière de disponibilité, devant les Philippines et derrière la Colombie, «grâce à une bonne couverture réseau et à de fortes initiatives Wi-Fi». Cet indicateur examine la qualité et l’étendue de l’infrastructure disponible requise pour l’accès et les niveaux d’utilisation d’internet. En revanche, «malgré un contenu local solide», son classement en termes de pertinence n’est encore que de 12e sur 23 pays à revenu intermédiaire, principalement en raison du contenu limité de la finance en ligne et de la cyber-santé.

Sur le front de l’accessibilité, c’est-à-dire le coût de l’accès par rapport au revenu et le niveau de concurrence sur le marché d’internet, le Maroc récolte la 59e place, devant le sultanat d’Oman et derrière le Ghana. Enfin, dans l’indicateur de la disposition opérationnelle, qui évalue la capacité à accéder à la Toile, y compris les compétences, l’acceptation culturelle et la politique de soutien, le royaume est 60e, devant la Jamaïque et derrière le Brésil.

Globalement, la connectivité mondiale a augmenté de 8,3%. «Pour combler les lacunes restantes, il faudra une collaboration entre tous les acteurs», soulignent Robert Pepper et Molly Jackman. Les gouvernements peuvent participer du côté de l’offre, en permettant le développement de nouvelles technologies et de nouveaux réseaux, et du côté de la demande, en contribuant à la mise en place d’applications relatives à la gouvernance en ligne, la santé publique et l’éducation.