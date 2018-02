Cash Plus, transparence et proximité avec les clients

Cash Plus l’a bien compris : aujourd’hui, le client est au centre des préoccupations. En lançant un club de fidélité dédié aux clients du transfert d’argent, Cash Plus devient le premier fournisseur marocain de services financiers et para-financiers, doté de plus de 1 300 agences engagées dans un tel programme ! Objectif : nouer une relation encore plus forte avec les clients.

Pour ce faire, dès la première opération de transfert (envoi et réception d’argent au Maroc et réception d’argent de l’international), le client devient adhérant au club de fidélité de Cash Plus.

De plus, sur chaque transaction effectuée, il cumule des points qui lui permettent de bénéficier de réductions sur ses futures transactions, mais aussi de transactions GRATUITES ou, plus encore, d’avantages auprès de partenaires.

L’idée est d’équiper les adhérents au club de fidélité de cartes à puce dernière génération, et ainsi leur permettre d’accéder progressivement, outre au programme de fidélité, aux nouveaux produits qui seront déployés par Cash Plus.

Des lots d'une valeur allant jusqu'à 20 000 dirhams

Last but not least, indépendamment du principe du cumul de points, les adhérents au club participent automatiquement à une tombola mensuelle qui fait gagner 113 clients par mois dans les douze régions du Royaume. Des lots dont la valeur est comprise entre 500 et 20 000 dirhams. Misant sur la transparence et la proximité avec ses clients, Cash Plus prévoit d’effectuer le tirage au sort en live chaque mois sur sa page Facebook.

Pour rappel, Cash Plus a été fondée en 2004 et s’est rapidement imposée comme un «supermarché de services» en assurant des prestations comme le transfert d’argent, le paiement de factures, d’impôts, de taxes et de vignettes, ainsi que la vente de recharges et d’abonnements téléphoniques, point relais…

Elle vient de se faire octroyer un nouvel agrément en 2018 par Bank Al-Maghrib, lui permettant ainsi d’émettre des moyens de paiement.