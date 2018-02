Attijariwafa bank clôture l’année 2017 avec un bilan consolidé de 475,7 MMDH

Le groupe Attijariwafa bank a clôturé l’année 2017 avec des résultats en forte progression, portés par la première consolidation de Attijariwafa bank Egypt et par les réalisations de l’ensemble des pôles d’activités du groupe, indique ce dernier dans un communiqué.

Ces performances s’inscrivent dans un contexte caractérisé notamment par la confirmation de la reprise de la croissance des crédits et par l’amélioration des risques au Maroc.

Ainsi, au terme de l’année 2017, le total du bilan consolidé plafonne à 475,7 milliards de dirhams (+10,9%). Le produit net bancaire s’élève à 21,6 milliards de dirhams, en accroissement de 10,0%, bénéficiant du bon comportement des différents compartiments : marge d’intérêt (+11,2%), marge sur commissions (+8,3%) et résultat des activités de marché (+14,5%), précise l’établissement bancaire.

Le résultat brut d’exploitation progresse de 10,8% à 11,7 milliards de dirhams, et le coefficient d’exploitation s’améliore de 0,4 point, passant de 46,5% en 2016 à 46,1% en 2017. De plus, le résultat net consolidé enregistre une évolution de 16,5% à 6,6 milliards de dirhams, et le résultat net part du groupe s’accroît de 13,3%, se fixant à 5,4 milliards de dirhams. À périmètre constant, le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe s’accroissent respectivement de 9,4% et de de 11,3%.

La solidité financière du groupe se renforce à travers l’augmentation de 3,4 milliards de dirhams des fonds propres à 50,8 milliards de dirhams (+7,2%), et la rentabilité financière s’apprécie nettement : +15,3% pour la rentabilité des capitaux propres (RoE) contre +1,4% pour la rentabilité des actifs (RoA), en hausse respectivement de 1,7 point et de 0,1 point.

Au total, le groupe Attijariwafa bank possède 4 306 agences réparties dans 26 pays, ainsi qu’un réseau de 19 754 collaborateurs.