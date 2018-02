Automobile : L’Américain Nexteer Automotive va construire une usine à Kenitra

Le fournisseur de pièces automobiles américain Nexteer Automotive, basé dans le Michigan (nord des Etats-Unis), va construire une nouvelle usine de production à Kenitra, rapporte Automobilwoche. Le site marocain sera dédié à la fabrication de systèmes de direction assistée électrique (SPEPS), avec l’objectif d’étendre la production aux composantes de transmission.

Cette usine de 18 000 m² sera inaugurée en mars en tant que première installation en Afrique de la société américaine. La production devait quant à elle démarrer en 2019.

La construction de cette nouvelle usine à Kenitra fait suite au protocole d’accord signé par le constructeur automobile avec le gouvernement marocain, en juillet 2017. Un autre accord officiel avait également été signé par le roi Mohammed VI, des représentants du gouvernement marocain et des responsables de Nexteer Automotive, le 11 décembre 2017 à Casablanca.

«En implantant une nouvelle usine au Maroc, nous sommes stratégiquement alignés sur les besoins de nos clients internationaux. Cet emplacement nous permettra par ailleurs d’étendre la portée de nos opérations en Afrique et en Europe», a déclaré Hervé Boyer, vice-président et chef de la division Europe et Amérique du Sud chez Nexteer Automotive. «Nous apprécions l’approche coopérative des autorités marocaines et leurs projets de développement des infrastructures», a-t-il ajouté.

Outre Nexteer Automotive, le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën a également choisi de s’implanter à Kenitra. L’usine PSA sera située à Ameur Seflia. Son installation devrait être opérationnelle d’ici 2020 et générer une production annuelle d’environ 200 000 voitures.