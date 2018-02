Agadir accueillera le Salon Halieutis du 20 au 24 février 2019

Le Salon Halieutis tiendra sa 5e édition du 20 au 24 février 2019 au parc des expositions à Agadir, indique dans un communiqué le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts

Organisé par l’Association du Salon Halieutis sous l’égide du ministère de l’Agriculture, le salon s’étend sur une surface d’exposition de 16 000 m². Lors de son Conseil d’administration, l’association a annoncé la nomination de Mohammed Bouayad en tant que commissaire général du salon.

Pour rappel, ce salon biannuel a tenu sa quatrième édition du 15 au 19 février 2017 à Agadir et a connu un grand succès à travers une affluence importante des professionnels et des particuliers marocains, avec une importante participation étrangère.

Le Salon Halieutis se veut une vitrine représentative du secteur halieutique marocain, et un rendez-vous de rapprochement et d’échange privilégié entre les opérateurs du secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture.