El Khalfi : Le nombre des cas de corruption dénoncés est passé de 7 000 à 13 000 annuellement

Le nombre des cas de corruption dénoncés est passé de 7 000 à 13 000 annuellement, et ce depuis le lancement en 2015 du numéro vert de lutte contre la corruption par le ministère de la Justice et des libertés, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Depuis le lancement de ce numéro vert, plusieurs personnes ont été condamnées à des peines de prison dans 31 affaires de corruption, a précisé M. El Khalfi, qui répondait à une question sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la corruption et aux malversations, lors d’un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement.

Le gouvernement a pris d’autres mesures consistant plus particulièrement en la protection des personnes qui dénoncent des cas de corruption, outre des dispositions juridiques pour mettre en place un système efficace de transparence, a-t-il ajouté. Les résultats de ces mesures sont «palpables», d’autant que le Maroc a amélioré de neuf places son classement mondial dans l’Indice de perception de la corruption (IPC) en 2017 élaboré par Transparency International, par rapport à l’année précédente.

Selon M. El Khalfi, la lutte contre la corruption figure parmi les grandes priorités du gouvernement qui a procédé, a-t-il expliqué, à la création du Comité national de lutte contre la corruption et à la mise en place de la Stratégie nationale de lutte contre ce fléau, en partenariat avec des acteurs de la société civile.