Air Arabia prévoit une croissance au Maroc cette année

La compagnie aérienne low-cost Air Arabia a annoncé une hausse de sa croissance cette année, suite à des bénéfices record enregistrés par l’entreprise, indique le site d’information financière Bloomberg.

Ali Abdullah Ali, directeur général d’Air Arabia, a déclaré à la même source être confiant pour cette année : «Il y a de bonnes opportunités au Maroc, ce qui nous renforce encore plus. Nous investissons plus dans ces lignes.»

En chiffres, l’entreprise a atteint cette année des bénéfices de 29%, soit 172 million de dollars. Air Arabia a transporté en 2017 8,5 millions de passagers alors que l’année d’avant, ils étaient au nombre de 8,4 millions.

2017 est aussi une année «exceptionnelle» pour le secteur touristique marocain, avec une forte croissance des arrivées de touristes non résidants, des nuitées dans les hôtels classés et les réceptions de devises étrangères. Dans une déclaration, le ministre du Tourisme a précisé que le nombre d’arrivées de touristes aux postes-frontières était de 11,35 million en 2017, soit une hausse de 10% par rapport à 2016 et donc un million de touristes en plus.