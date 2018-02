Espagne : Un homme condamné pour avoir tenté de poignarder un Marocain

Un ressortissant espagnol a écopé d’une peine d’un an et demi de prison pour avoir tenté de poignarder un Marocain dans la ville de Reus (province de Tarragone). Il écope de cinq autres mois pour avoir menacé un autre Marocain avec un couteau, indique le journal régional Diari de Tarragona.

Le parquet avait initialement requis huit ans de prison pour tentative d’homicide et 21 mois supplémentaires pour chacun des deux délits relatifs à des menaces. Le motif de discrimination raciale a été retenu comme circonstance aggravante, tandis que le délai du jugement – l’affaire était devant le tribunal depuis six ans – a été retenu comme circonstance atténuante.

Les magistrats ont imposé à l’accusé une mesure d’éloignement de la victime, lui interdisant de communiquer ou de s’approcher d’elle à moins de 200 mètres pendant trois ans.

Dans l’après-midi du 11 octobre 2011, l’individu marchait dans la rue lorsqu’il a croisé le Marocain. Il avait alors sorti un couteau de sa poche et l’avait pointé en direction de son abdomen, sans toutefois l’atteindre, en criant : «Arabe de merde !» Plus tard, il avait croisé un autre Marocain, vêtu d’une djellaba et se dirigeant vers une mosquée, qu’il avait menacé avec un couteau avant de lui lancer des propos similaires.