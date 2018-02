La CGEM appelle au désenclavement de la région du Drâa-Tafilalet

La présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Miriem Bensaleh Chaqroun, a appelé lundi à Errachidia à mobiliser les moyens nécessaires pour le désenclavement terrestre et aérien de la région de Drâa-Tafilalet. Lors d’une rencontre de communication avec les opéatuers économique des la région, elle a indiqué que l’objectif consiste à valoriser les riches potentialités du territoire.

Selon la responsable, le désenclavement terrestre et aérien de la région devient «une priorité absolue» pour améliorer la compétitivité de l’économie locale, attirer plus d’investissement et renforcer la compétitivité économique territoriale. Par ailleurs, la présidente de la CGEM a mis l’accent sur l’importance de la simplification des procédures, la facilitation de l’accès au financement et la coordination entre les partenaires concernés.

Par la même occasion, cette rencontre a permis d’identifier les potentialités économiques de la région de Drâa-Tafilalet, surtout dans les secteurs de l’agriculture, du tourisme, des mines et des énergies renouvelables.