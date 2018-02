Emission spéciale MRE : Benslim de Buzzkito veut «rendre les Arabes heureux»

«Si on ne cultive pas la différence, on ne se démarquera pas», estime Mehdi Benslim. DR

Place à ces jeunes Marocains qui se distinguent à l’étranger. C’est le crédo de l’édition de ce 7 février de l’émission «Faites entrer l’invité», sur Radio 2M, présentée par Fathia Elaouni et Mohamed Ezzouak, directeur de publication de Yabiladi.com.

Aujourd’hui, c’est Mehdi Benslim, patron d’un groupe média marocain organisé en multi-channels, Buzzkito Network, qui s’est confié au micro des deux journalistes. Parmi les vidéos qu’il poste régulièrement sur les réseaux sociaux, la dernière, qui s’adressait aux parents marocains, a été particulièrement remarquée.

«A l’école, j’ai pris ce qui m’intéressait et j’ai très vite compris que je ne voulais pas devenir un génie tel qu’elle le définissait. (…) Il y a une autre école, qui est celle de la créativité et des sports de glisse. Mon kiff, c’était d’attendre 18 heures pour jouer à la guitare, ou attendre le week-end pour faire du surf. C’était ça mon école ; celle où on vous apprend à gérer vos émotions, à rêver, à explorer de nouvelles choses», raconte Mehdi Benslim. En somme, ce chef d’entreprise revendique une alternative à des parcours scolaires classiques.

Le droit à la différence

«Il y a déjà tous ces autodidactes, notamment de très grands entrepreneurs et hommes d’affaires qui ne sont jamais allés à l’école (…) Il y a aujourd’hui de plus en plus d’intellectuels et de chercheurs qui remettent en cause le système de bachotage, très présent malheureusement dans l’école marocaine, et montrent qu’il peut étouffer la créativité, ou tout simplement l’envie d’apprendre des choses», souligne Mohamed Ezzouak.

«Il y a une catégorie d’entrepreneurs qui a le droit d’exister, revendique Mehdi Benslim. (…) Si on ne cultive pas la différence, on ne se démarquera pas. A l’école, on vous demande d’avoir 15, 16 parce qu’on est en train de former des gens qui doivent correspondre au marché du travail», déplore-t-il.

Aujourd’hui, avec Buzzkito Network, cet entrepreneur s’est lancé un défi : celui de «rendre les Arabes heureux». «On veut leur donner de la psychologie positive, des techniques de psychologie pour se sentir mieux. C’est en rendant les gens heureux qu’on arrive à attirer les marques.» L’ambition, de taille, est à l’image de celle portée par Mehdi Benslim. Les premiers jalons ont d’ailleurs déjà été posés : en janvier 2016, son média s’est implanté à l’Astrolabs de Dubaï, seul hub technologique de la région MENA doté d’un partenariat avec la firme Google.