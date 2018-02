Canada : Bientôt une mosquée dans le Yukon

Les musulmans de Whitehorse, une municipalité canadienne du territoire du Yukon (nord-ouest du Canada), auront bientôt leur mosquée, d’après Radio Canada.

Muhammad Javed, qui gère la Société musulmane du Yukon, veut transformer un ancien entrepôt de livraison pour camions semi-remorques en lieu de culte pour la centaine de fidèles musulmans de Whitehorse.

Le chantier s’annonce long. En effet, il faudra construire un minaret, changer la façade ainsi que les murs intérieurs, installer une cuisine, une petite bibliothèque et un logement pour l’imam. De plus, les systèmes électriques et de chauffage devront être complètement refaits.

«C’est un projet excitant», s’enthousiasme Muhammad Javed. «Une fois les travaux entamés, plusieurs membres de la communauté vont mettre la main à la pâte pour nous aider à construire notre mosquée», ajoute-t-il. Javed précise que celle-ci fera également office de centre communautaire : «C’est un endroit où les familles peuvent se réunir, où les enfants peuvent entamer leur enseignement religieux.»

Un espace de rassemblement que les fidèles attendent depuis longtemps. Depuis son arrivée à Whitehorse, il y a 17 ans, Muhammad Javed a assisté au départ de nombreux musulmans, notamment en raison de l’absence d’un lieu de culte. Pour l’heure, un espace à bureaux loué sert de mosquée, où les prêches sont récités tour à tour par différents membres, ces derniers n’ayant pas d’imam.

Au total, 35 hommes et 10 femmes s’entassent régulièrement dans ce local, qui possède une cuisinette et une seule toilette. Le gouvernement du Yukon a contribué à hauteur de 75 000 dollars canadiens au projet. Le reste provient de dons de la communauté.