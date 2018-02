Liga : Victime d’une rupture du tendon d’Achille, Zouhair Feddal indisponible six mois

Le défenseur central marocain du Bétis Séville, Zouhair Feddal (29 ans), sera indisponible pour six mois suite à la rupture d’un tendon d’Achille dont il a été victime lors de la rencontre qui a opposé son équipe à Villarreal samedi dans la capitale andalouse (2-1).

Le club andalou a indiqué sur son compte Twitter que l’international marocain s’est blessé dans une action à la 54ème minute de la rencontre, avant d’être évacué du terrain sur une civière et conduit à une clinique de Séville où il devrait être opéré dimanche.

"Nous allons vivre six mois sans toi, mais nous sommes convaincus que tu reviendras plus fort et avec une grande envie et enthousiasme", a indiqué le Bétis Séville dans un message d’encouragement au joueur marocain.

Feddal a publié, pour sa part, un message sur son compte Twitter dans lequel il souligne que même s'il sera un certain temps éloigné des terrains, sa force accompagnera toujours ses équipiers.

L’entraineur du Bétis Séville, Quique Setién, a déploré, lors de la conférence d’après match, la blessure du défenseur marocain.

"Nous serons privés d’un joueur qui a déjà été absent deux mois pour blessure et sur lequel nous comptons beaucoup", a-t-il ajouté, soulignant que l’équipe devra désormais s’adapter à cette nouvelle situation.