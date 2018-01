Les like Facebook qui trahissent Jawad Bendaoud

Jawad Bendaoud, «logeur» des auteurs des attentats de Paris du 13 novembre 2015, a évoqué hier, lors du quatrième jour d’audience de son procès, son compte Facebook… par ailleurs bien éclectique, rapporte la version francophone de Russia Today. «Allez sur mon Facebook ‘Jawad Ventura’, vous verrez la photo de ma voiture en profil», a-t-il déclaré, d’après une journaliste de France Inter.

#Jawad Bendaoud continue à s'expliquer sur ses appels : "Moha, je l'ai appelé pour qu'il assure ma voiture. Allez sur mon Facebook, "Jawad Ventura", vous verrez la photo de ma voiture en profil." — Charlotte Piret (@ChPiret) 29 janvier 2018

Celui qui est suspecté d’avoir apporté un soutien logistique aux djihadistes impliqués dans les attentats de novembre 2015, présente un compte Facebook aux contenus surprenants, quand ils ne sont pas tout bonnement paradoxaux.

Parmi les pages qu’il «like», figurent des contenus futiles ayant trait notamment à une méthode de musculation, à une célèbre pâte à tartiner, des pages sur les chiens ou encore un groupe pour célibataires. A ces pages s’ajoutent celles de deux ONG humanitaires opérant en Syrie : Ummah Charity et Syria Charity.

Le paradoxe survient lorsque Jawad Bendaoud, dit «Jawad Ventura» sur le réseau social, indique «aimer» des pages relatives à plusieurs marques d’alcool, mais également une autre intitulée «Hadiths, rappels & partages», qui publie des enseignements liés à l’islam, et la photo d’une fillette voilée en train d’effectuer sa prière.

Jawad Bendaoud «like» également une page nommée «Salafia Jihadia», qui se réfère à un groupe salafiste basé en Espagne et au Maroc ayant des liens avec Al-Qaïda, et notamment responsable des attentats de Casablanca en 2003 dans lesquels une quarantaine de personnes ont été tuées et plus de 100 blessées.

Jugé pour «recel de malfaiteurs terroristes», Jawad Bendaoud, délinquant multirécidiviste, encourt six ans de prison.