Rabat : Des guides touristiques protestent contre la régularisation des informels

Plusieurs centaines de guides touristiques originaires de différentes villes ont manifesté aujourd’hui à Rabat pour la première fois, protestant contre la régularisation des «faux guides» annoncée par le gouvernement, indique l’agence Efe.

Les participants, répondant à l’appel de huit associations régionales de tourisme, se sont réunis devant le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale. Ils ont dénoncé l’entrée en vigueur d’une loi approuvée en 2012 ouvrant la possibilité de régulariser les guides informels.

«Les guides touristiques de tout le pays se sont réunis aujourd’hui pour la première fois de l’histoire pour dénoncer la possible intégration des guides officieux. Pour nous, ces gens-là usurpent la profession», a déclaré à l’agence Efe le président de l’Association régionale des guides touristiques de Marrakech-Safi, Abdessadek Qadimi. La nouvelle loi énonce que l’obtention d’une licence de guide touristique professionnel ne requiert plus de qualification académique, l’expérience de terrain étant suffisante pour accéder à la profession.

Abdessadek Qadim estime que cette disposition affectera la qualité des services dédiés au tourisme et impactera négativement le métier et «l’image du pays». De même, Amina Ait Brahim, guide touristique et syndicaliste, présente lors de la manifestation, regrette que cette nouvelle loi n’apporte pas de garanties suffisantes à la profession.

D’après le journal l’Economiste, cité par l’agence Efe, plus de 4 000 guides clandestins ont effectué une demande de régularisation après l’annonce de l’entrée en vigueur de cette mesure.