Le roi Mohammed VI désigne les nouveaux ministres

Après le limogeage il y a trois mois, de plusieurs hauts responsables, le roi Mohammed VI vient de désigner trois ministres, un secrétaire d’Etat et le ministre délégué auprès du Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine, indique la MAP.

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est Saïd Amzazi, membre du Mouvement Populaire et président de l’Université Mohammed V de Rabat. Mouhcine Jazouli, président général de Valyans Consulting, est quant à lui nommé ministre délégué chargé de la coopération africaine.

Deux ministres du Parti du progrès et du socialisme (PPS) ont été nommés : Abdelahad Fassi-Fihri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, ainsi que Anas Doukkali désormais ministre de la Santé. Il occupait auparavant le poste de directeur général de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences.

Enfin, Mohamed El-Gherrass (MP) est nommé Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle. Il occupait le poste de secrétaire général du ministère de la jeunesse.