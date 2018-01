Dialogue 5+5 : Des parlementaires marocains présents à Alger

Parallèlement à la réunion du Dialogue 5+5 des chefs de la diplomatie, Alger a accueilli, samedi et dimanche, la 7e session des Parlements des dix pays. Une délégation marocaine était présente, composée de députés et de conseillers : deux du PAM, un de l’USFP et un du PJD.

La rencontre était placée sous le thème : «L’ouest de la Méditerranée : consolidation du développement socioéconomique global, partagé et durable pour relever les défis communs à la région».

Le conclave des parlementaires a examiné la menace terroriste et la question de la migration. Mais dans l’ensemble, il a été largement éclipsé par les fausses informations ayant précédé l’arrivée du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, dans la capitale algérienne.