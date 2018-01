4,6 milliards de dollars pour un projet de gaz naturel au Maroc

Le Maroc doit étudier prochainement des offres pour un projet de gaz naturel, dont le budget est estimé à 4,6 milliards de dollars, rapporte Bloomberg ce dimanche en citant le ministre de l’Energie Aziz Rebbah. Dans une interview accordée à Abu Dhabi, ce dernier a déclaré que le pays avait l’intention de «traiter le gaz à des fins industrielles et énergétiques».

«Il s’agit d’un projet de construction d’une usine de traitement du gaz», a-t-il indiqué, ajoutant que l’offre concernerait la construction d’une unité industrielle et que la sélection des consultants financiers et techniques a été faite. Avec ce projet, le Maroc tente de diversifier son mix-énergetique trop dépendant du pétrole et du charbon.

Jusque-là, le Maroc comptait beaucoup sur sa seule raffinerie pétrolière, Société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage (SAMIR), en difficulté financière depuis 2014, avant sa mise à l’arrêt en 2015. Si l’entreprise ne trouve d’ailleurs aucun acheteur, elle sera «définitivement fermée», selon le ministre.

Par ailleurs, M. Rebbah a rappelé que l’objectif du Maroc est de couvrir 42% des besoins à partir de sources renouvelables d’ici 2020. «Nous pourrons dépasser cet objectif, car il y a des investissements en masse, actuellement», a-t-il affirmé.