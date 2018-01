Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain rend hommage à l'art espagnol

A l’occasion d’une exposition tenue depuis le 31 octobre 2017 et jusqu’au 4 février, le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain rend hommage à l’œuvre du peintre et graveur espagnol Francisco de Goya (1746 - 1828) ainsi qu’à l’art moderne ibérique. En marge de cette exposition, le musée organise le 15 janvier une conférence sur le thème «Tradition et rupture : L’art espagnol du XXe siècle», lit-on dans un communiqué

La rencontre est organisée en collaboration avec l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantès. Elle sera animée par Juan Manuel Bonet, directeur général de l’Institut Cervantès. Avant de tenir la direction centrale de l’institut culturel espagnol, Bonet a été écrivain et critique d’art, mais également ancien directeur du musée Reina Sofia et de l’Institut d’art moderne de Valence. Il a par ailleurs été commissaire de plusieurs expositions, dont «Pintura contemporánea española», «Espagne Art abstrait 1950-1965», «El surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo», «De Picasso a Dalí : Las raíces de la vanguardia española».

Juan Manuel Bonet a aussi été le commissaire de rétrospectives sur Pablo Picasso, Juan Gris, Giorgio Morandi, Henri Michaux, José Guerrero, Manolo Millares, Alex Katz.

L’exposition «De Goya à nos jours : Regards sur la Collection Banco de España» donne un aperçu global sur l’art espagnol, jamais exposé au Maroc auparavant. A travers plus de 70 pièces, cette exposition présente Goya comme l’artiste ayant contribué à la concrétisation de la modernité artistique espagnole.