Après la réunion d’Abidjan, la cheffe de la diplomatie de Pretoria est à Rabat

La ministre Sud-africaine des Affaires étrangères est au Maroc. Mme Mashabane a pris part, ce matin à Rabat, à une conférence ministérielle pour un «Agenda africain sur la migration». C’est la première visite du chef de la diplomatie de Pretoria au royaume.

Une présence couronnée par des entretiens avec Nasser Bourita. Dans une déclaration à la MAP, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que sa réunion avec son homologue sud-africaine s’inscrit dans la foulée de la rencontre «importante et historique» qui a eu lieu, fin novembre dernier à Abidjan, en marge des travaux du 5ème Sommet Union Africaine-Union Européenne, entre le roi Mohammed VI et le président Jacob Zuma.

«Lorsque le Maroc et l’Afrique du Sud coordonnent leurs efforts au service de l’Agenda africain, l’Afrique aura une voix plus forte et une influence encore plus grande sur les débats multilatéraux», a assuré M. Bourita, notant que l’Union Africaine est le cadre approprié «pour coordonner nos positions».

Lors de la réunion d’Abidjan du 29 novembre, les deux chefs d’Etats avaient convenu que le cadre de la représentation diplomatique sera relevé par la désignation d’ambassadeurs de haut niveau à Rabat comme à Pretoria.