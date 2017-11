Mohammed VI s’est réuni avec Jacob Zuma à Abidjan

Après le président angolais, Mohammed VI a rencontré mercredi à Abidjan Jacob Zuma. «Lors de cet entretien chaleureux et empreint de franchise et de bonne entente, les deux Chefs d’Etat ont convenu de travailler ensemble, main dans la main, pour se projeter dans un avenir prometteur», indique l’agence MAP.

«Le Maroc et l’Afrique du sud constituent deux pôles importants de stabilité politique et de développement économique, respectivement à l’extrême nord et l’extrême sud du continent.»

Zuma et Mohammed VI ont convenu «de maintenir un contact direct et de se lancer dans un partenariat économique et politique fécond afin de construire des relations fortes, pérennes et stables et dépasser ainsi l’état qui caractérisait les relations bilatérales durant des décennies».

Ils ont décidé que «le cadre de la représentation diplomatique sera relevé par la désignation d’ambassadeurs de haut niveau à Rabat comme à Pretoria».

Au côté d’Alger, Pretoria est le principal allié du Polisario. Jacob Zuma ne rate d'ailleurs aucune occasion pour manifester son appui aux amis de Brahim Ghali.

Des élections présidentielles sont prévues en 2019 en Afrique du sud. L’ANC, le parti de Zuma, pourrait subir un revers similaire à celui qu’il avait encaissé aux communales d’août 2013 avec la perte des grandes villes du pays.