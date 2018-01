Religion : Mohammed VI appelle à une bonne gestion économique des biens des habous

Le roi veut une poursuite de la réforme des biens des habous, lancée en 2010. Dans une lettre adressée au ministre des Affaires islamiques et au président du Conseil supérieur des finances des habous, le souverain a mis l’accent sur la «préservation», la «valorisation» et «la bonne gestion» de ce patrimoine.

Mohammed VI appelle à «l’augmentation de leur rentabilité et leur promotion pour garantir une plus grande contribution au développement durable du pays, et ce conformément aux dispositions du code et de l’esprit des Habous».

La réalisation de ces objectifs nécessite l’élaboration d’un projet de «modernisation des méthodes de gestion» des biens des habous publics. Le roi a ainsi accordé au ministère «un délai de six mois» pour lui soumettre le projet de stratégie. Lequel «doit être suffisamment détaillé en terme d’objectifs à atteindre, de moyens mobilisés et du résultat qualitatif à réaliser tout en fixant un échéancier précis d’exécution», avertit le monarque.

La réforme a besoin d’un nouveau souffle

Le 30 juin 2010, le premier coup de pioche donné en vue d’une meilleure gouvernance de ce patrimoine fut la publication au Bulletin officiel d’un code des habous. «Le code instaure pour la première fois des mesures fermes pour contrôler les Habous d'une manière verticale par le biais des contrôleurs régionaux affectés par le ministère et qui sont gérés par un contrôleur national et d'une manière horizontale à travers ce conseil», déclarait Ahmed Taoufiq lors d'un point de presse.

Un texte qui a vu le jour après 13 ans de concertation. Huit années plus tard, il s’avère que le document a grandement besoin d’une actualisation.

La stratégie que le roi appelle de ses vœux «doit inscrire parmi ses priorités un inventaire définitif de l’ensemble des biens habous publics, outre les mesures devant être prises en vue de leur préservation, aussi bien au niveau juridique que matériel».

Souvent les Marocains s’accordent à qualifier le ministère des Affaires islamiques du plus riche département. Néanmoins, les recettes tirées de locations de milliers d’hectares de terres agricoles, de maisons, de boutiques sont dérisoires. Par exemple, des appartements des habous à Casablanca ou à Rabat sont loués à seulement 30 ou à 50 dh par mois.

A ces prix défiants toute concurrence, s'ajoute une certaine opacité dans la cession de biens des habous à des investisseurs privés. La nouvelle srtatégie saura-t-elle mettre un peu d'ordre dans la gestion de ce patrimoine ?