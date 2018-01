Etats-Unis : Deux artistes marocains programmés pour le festival Coachella

French Montana et Petit Biscuit feront partie de l'édition 2018 de Coachella. / Ph. Coachella

Coachella, le meilleur festival au monde selon le magazine The Rolling Stones, connaîtra la participation de deux artistes d’origine marocaine, en l’occurrence le rappeur américain French Montana et le prodige de l’électro Petit Biscuit. Les deux artistes sont programmés le même jour sur deux dates différentes : le dimanche 15 et 22 avril 2018, lit-on sur le site internet de l’événement.

Chaque année, le festival Coachella attire des visiteurs du monde entier venus se déhancher sur de nombreux styles musicaux, allant du rock alternatif au hip-hop en passant par la musique électronique. Huit scènes sont disséminées sur 32 hectares en plein désert californien à Indio dans la vallée de Coachella.

La cuvée 2018 est riche en têtes d’affiche telles que The Weeknd, Kygo, Jamiroquai, Jean-Michel Jarre, Post Malone, Cardi B ou encore 6lack.

Coachella s'est imposé comme un festival référence en terme de musique électronique, dans la même veine que Tomorrowland.