Nasser Bourita en Arabie Saoudite pour évoquer les relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a eu dimanche à Riyad, des entretiens avec son homologue saoudien Adel Al-Joubeir, axés sur les relations bilatérales et les derniers développements sur la scène régionale et internationale.

Selon l'Agence de presse saoudienne (SPA), le ministre saoudien des affaires étrangères et son homologue marocain ont évoqué, lors de cette entrevue, les relations bilatérales distinguées entre les deux pays frères et les derniers développements de la situation sur la scène régionale et internationale.

le Roi Salman Bin Abdelaziz Al Saoud avait reçu, plus tôt dans la journée, Nasser Bourita et Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des Finances, porteurs d'un message écrit du Roi Mohammed VI au souverain saoudien.

Nasser Bourita et Mohamed Boussaid sont arrivés dimanche à Riyad.