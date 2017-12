L’Allemagne ouvrira deux centres au Maroc pour y renvoyer les enfants mineurs

L’Allemagne veut renvoyer les Marocains mineurs non-accompagnés vers leur pays. Ainsi, deux foyers de jeunes sont en cours de construction dans le royaume, indique l’agence de presse AFP. Le ministère allemand de l’Intérieur veut prendre en charge «à la fois les enfants des rues et les mineurs revenant d’Allemagne», ajoute la même source, citant «Welt am Sonntag».

Les deux centres disposeront de 100 places chacun. Les jeunes pourront bénéficier de l’hébergement et des repas, en plus de soutien socio-éducatif, d’un accès à l’éducation et d’aides supplémentaires.

«L’établissement doit être ouvert aux personnes choisissant de revenir» au Maroc «de moins de 18 ans et aux personnes renvoyées de force, en particulier les délinquants juvéniles», ajoute le site d’information allemand. Le pays européen est à la recherche d’une «approche intégrée du retour et de la réintégration des mineurs non accompagnés au Maroc», indique un communiqué de presse relayé par l’agence de presse. Et d’ajouter que le projet pilote est soutenu par le ministère allemand de l’Intérieur.

L’Allemagne est en pourparlers avec le gouvernement marocain concernant ce projet. L’objectif est d’entamer rapidement les procédures sur ce projet étalé sur trois ans.