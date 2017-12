La MAScIR fête ses 10 ans d'existence dans le tissu économique et industriel marocain

La Moroccan foundation for advanced science, innovation and research (MAScIR), organisme à but non lucratif, a célébré hier 21 décembre le dixième anniversaire de la fondation, sous la thème «MAScIR au service de l’industrie et l’économie nationale», informe un communiqué reçu par Yabiladi.

La cérémonie a été président par Moulay Hafid El Alamy, ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et Président du conseil d’administration de la MAScIR. Créée en 2007 par les pouvoirs publics, dans le but de promouvoir la Recherche et Développement (R&D) au profit des entreprises, la fondation est parvenue à établir de nombreux liens avec les entreprises. Au cours de ces dix années d’existence, MAScIR a déposé 162 brevets dont 25 à l’international dans les domaines des matériaux, l’agriculture, le transport, la santé, l’énergie et l’environnement.

«MAScIR s’est très vite positionnée comme leader de la R&D et de l’innovation au Maroc. Ceci est attesté par les nombreux prix et distinctions obtenus à l’échelle nationale et internationale et notamment par l’obtention du premier prix des deux dernières éditions du prix de la compétitivité université-entreprise organisé conjointement par le Ministère l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et le Ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique», rapporte le communiqué de la Fondation.

Environ 500 publications ont été réalisées par ses chercheurs dans des journaux de renommée internationale. Ses relations avec les entreprises se sont renforcées au fil des années. On compte aujourd’hui pas moins d’une centaine de contrats R&D avec les entreprises à l’actif de MAScIR. Le groupe OCP étant, de loin, le premier partenaire de la fondation.