Le groupe industriel français Engie s'offre la filiale marocaine de l'entreprise française Spie

Le groupe industriel énergétique français, Engie a annoncé la signature d’un accord avec l’entreprise SPIE, spécialisée dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, de l’énergie, des réseaux de communication. Cet accord vise l’acquisition des activités de Spie Maroc, acteur incontournable du marché marocain du génie électrique, du génie climatique, des systèmes de télécommunication et de la maintenance multi-technique, annonce Boursier.com.

Spie Maroc est présente au sein du royaume depuis un siècle, emploie plus de 1000 personnes et a généré en 2016 près de 70 millions d'euros de revenus. Engie est déjà présent au Maroc dans les domaines de la maintenance multi-technique et le facility management, notamment à travers sa filiale Cofely Maroc et son partenariat avec le groupe marocain Finatech.

Ainsi, en acquérant l’expertise de Spie Maroc, Engie souhaite devenir le leader des services énergétiques au Maroc. Une ambition qui lui permettra de devenir un fournisseur intégré de services à l’énergie sur le continent africain.